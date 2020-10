Lavori in corso dalle 9 nel tratto compreso tra l’incrocio con S.P. 13 “Bastia” e l’insediamento produttivo Unigrà

I lavori in corso sulla Strada Provinciale S.P. 59 “Gardizza”, nel primo tratto, compreso tra lo stabilimento Unigrà e l’incrocio con la S.P. 610R Selice, sono in via di completamento.

Per permetterne la prosecuzione nel secondo tratto, compreso tra l’incrocio con la S.P. 13 “Bastia” e lo stabilimento Unigrà è necessario lavorare in assenza di traffico.

Pertanto, dalle ore 9 di venerdì 6 novembre sarà disposta l’interruzione temporanea della circolazione lungo la SP 59 “Gardizza” nel tratto compreso tra l’incrocio con S.P. 13 “Bastia”, posto alla Pk 0+000, fino alla Pk 1+670 (insediamento produttivo Unigrà). Tale interruzione si protrarrà fino alla fine delle lavorazioni. Sarà consentito comunque l’accesso ai residenti e ai mezzi di soccorso.

Contestualmente verrà aperto alla circolazione, nei due sensi di marcia, il tratto di strada già completato, pertanto il traffico sulla S.P. 59 sarà consentito, nei due sensi di marcia, dall’ intersezione con la sp 610 R Selice fino allo stabilimento Unigrà.