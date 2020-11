Come acquistarlo.

La Questura di Ravenna comunica che è possibile acquistare online il calendario della Polizia di Stato 2021 sul sito dell’UNICEF alla pagina web: www.regali.unicef.it

Coloro che non hanno la possibilità di recarsi presso l’U.R.P. della Questura per acquistare il calendario, potranno in questo modo riceverlo comodamente presso la propria abitazione.

Il calendario ha il costo invariato rispetto al passato (di 8 euro quello da parete e 6 euro quello da tavolo) a cui andranno aggiunte le spese di spedizione.

Anche per questa versione del calendario la Polizia di Stato risponde ad uno degli appelli lanciati dall’UNICEF, destinando il ricavato della vendita al sostegno del “Progetto UNICEF Emergenza Coronavirus”; solo lo scorso anno la vendita dei calendari della Polizia di Stato ha permesso di devolvere oltre 160.000 euro al progetto UNICEF a favore dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza”.

Come per il passato, una quota del ricavato delle vendite del calendario sarà devoluto dal Comitato Italiano per l’Unicef al Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato.