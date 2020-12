Il progetto di recupero dello storico immobile faentino è stato inserito nel Piano strategico del MiBACT che individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e paesaggistico di rilevanza nazionale

Un finanziamento di 3 milioni e 753mila euro per il recupero dell’ex Colonia di Castel Raniero è stato inserito dal Ministero per i Beni Culturali e le attività culturali nel Piano Strategico 2020 che individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e paesaggistico e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.

La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi, durante la riunione della Conferenza Unica di confronto fra Stato, Regioni ed Enti locali che ha approvato le risorse aggiuntive, 25 milioni in totale, per i grandi progetti legati ai beni culturali nazionali di cui al decreto legge 104/2020.

Come noto, il recupero di uno dei luoghi simbolo della città, per l’appunto la Colonia di Castel Raniero, una volta monumento ai caduti poi diventato luogo dedicato ai bambini che lì trascorrevano le vacanze estive, è da anni tema di confronto e di dibattito pubblico. Di proprietà dell’Asp della Romagna faentina, dopo alcuni progetti di recupero con l’interessamento anche di privati, la situazione aveva subìto uno stallo che però non ha mai scoraggiato i tanti che hanno a cuore la Colonia e la sua storia.

Diverse sono state infatti le iniziative da parte dell’amministrazione comunale precedente, dei rappresentanti istituzionali locali e dell’associazionismo, per imprimere un’accelerazione al recupero dell’immobile e al reperimento di risorse, compreso una interrogazione parlamentare, un ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio comunale e una lettera ad hoc spedita direttamente al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Ministro Dario Franceschini. Una pressione che ha raccolto i primi frutti nel gennaio scorso quando il Ministro dei Beni Culturali fece un sopralluogo per vedere di persona lo stato dell’immobile, rimanendone particolarmente colpito.