Parroco a Boncellino dal 1984 al 1991

Il Comune di Bagnacavallo e il Consiglio di Zona di Boncellino si uniscono al cordoglio per la morte di don Vittorio Santandrea, parroco di Santa Maria in Boncellino dal 1984 al 1991, che ha lasciato un ricordo indelebile in tutti i fedeli della frazione di Bagnacavallo