Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto, in vigore dal 7 gennaio, in materia di contenimento dell’emergenza Covid-19

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto legge che sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19. Il nuovo decreto sarà in vigore dal 7 gennaio.

Il Comune di Ravenna sulla propria pagina Facebook ha anticipato alcuni contenuti, indicati nel comunicato stampa emesso dal Consiglio dei ministri.

Per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021 è vietato spostarsi, su tutto il territorio nazionale, tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.

Il calendario delle limitazioni da oggi: cosa si può e non si può fare

Si ricorda inoltre che oggi, martedì 5, e domani, mercoledì 6 gennaio, l’intero territorio nazionale è in zona rossa e valgono le seguenti disposizioni:

Consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità

Consentito, una sola volta al giorno fra le 5 e le 22, lo spostamento verso una sola abitazione privata ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi

Consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione

Consentita l’attività sportiva all’aperto ma solo in forma individuale

Chiusi negozi, centri estetici, bar e ristoranti (consentiti l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza restrizioni)

Aperti supermercati, negozi di beni alimentari e di prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri, barbieri.

Giovedì 7 e venerdì 8 l’intero territorio nazionale è zona gialla, cosiddetta “rafforzata”, perché sarà possibile spostarsi solo nell’ambito della propria regione. Queste le altre principali disposizioni:

Attività di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, consentite dalle 5 fino alle 18 (il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico)

Centri commerciali chiusi nei giorni festivi e prefestivi, ma rimangono aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole collocati al loro interno

Aperti i negozi al dettaglio fino alle 21

Sabato 9 e domenica 10 gennaio 2021, l’Italia sarà in zona arancione e con le seguenti disposizioni: