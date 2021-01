Le collocazioni della settimana e del mese di Dicembre

Ogni mese e ogni settimana la Polizia di Stato, per invitare tutti i cittadini al rispetto del codice della strada e, soprattutto, per stimolarli al rispetto dei limiti di sicurezza e a moderare la velocità, pubblica le collocazioni di velox e telelaser.

Dove sono i controlli della velocità questa settimana?

Venerdì 8 gennaio i dispositivi di controllo saranno posti lungo il tratto ravennate della statale Adriatica.

Dove sono autovelox e telelaser nel mese di Gennaio?

Nel mese di gennaio i controlli della velocità tramite autovelox e telelaser saranno eseguiti nelle seguenti strade:

A Ravenna in via destra Canale Molinetto e viale Mattei,

A Coccolia in via Ravegnana,

A Gambellara sulla sp.3,

A Castiglione in via Ponte della Vecchia,

A Sant’Alberto in via Basilica-sp.24,

Ad Ammonite in via Santerno/via Ammonite sp.97.

Cosa succede se non rispetto i limiti?

Secondo l’Art. 142 C.d.S. le sanzioni previste per coloro che non rispettano i limiti di velocità sono le seguenti:

Fino a 10 Km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria prevista dal vigente Codice della Strada;

oltre 10 Km/h e fino a 40 Km/h rispetto al limite – sanzione pecuniaria prevista dal vigente Codice della Strada e decurtazione di 3 punti sulla patente;

oltre 40 Km/h e non oltre i 60 km/h rispetto al limite – prevista dal vigente Codice della Strada e decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi;

oltre 60 Km/h rispetto al limite – prevista dal vigente Codice della Strada e decurtazione di 10 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi.

Le sanzioni sono aumentate per i neopatentati e per i conducenti professionali; inoltre ai sensi dell’Art. 195 CdS. l’importo della sanzione per le suddette violazioni commesse dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00 è aumentato di un terzo.

Come vengono scelte le strade?

La scelta delle strade in cui effettuare il servizio si basa sull’incidentalità, sull’intensità di traffico, sulle segnalazioni e gli esposti dei cittadini e sui riscontri provenienti dai servizi d’istituto del Corpo.