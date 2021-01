Lo schianto questa mattina in via Oberdan, nella zona del parco Bucci

L’incidente è avvenuto alla piccola rotatoria tra corso Mazzini e via Oberdan verso le 10.45. Il 39enne faentino era in sella alla sua bicicletta e viaggiava dal centro verso la via Emilia. Da via Medaglie d’Oro proveniva una Lancia Ypslon condotta da una 55enne di Cotignola. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale dell’Unione della Romagna faentina intervenuta sul posto i due mezzi sono entrati in collisione. Nello schianto il 39enne è caduto a terra perdendo i sensi.

Scattato l’allarme alla centrale operativa di Romagna Soccorso sul posto è arrivata un’ambulanza accompagnata dall’auto medicalizzata. Viste le condizioni del ciclista è stato chiesto anche l’intervento dell’eliambulanza che si è alzata in volo dall’ospedale di Ravenna. Per fortuna le condizioni del malcapitato sono state ritenute meno gravi del previsto e così l’elicottero del 118 è stato richiamato alla base. Il 39enne faentino è stato accompagnato dall’ambulanza in codice rosso all’ospedale di Faenza.