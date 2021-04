Deposta una corona d’alloro alla memoria dei Caduti della Polizia di Stato

Oggi ricorre il 169° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Anni ricchi di cambiamenti, che vengono ricordati il 10 aprile giorno in cui nel 1981 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la Legge 121 che, come evidenziato dalle parole del Capo della Polizia Prefetto Lamberto Giannini “portava in sé il seme di grandi evoluzioni, ridisegnando una polizia moderna e a forte identità civile”.

Anche quest’anno, a causa della pandemia, la celebrazione del 169° anniversario della fondazione della Polizia di Stato ha avuto luogo con una breve cerimonia all’interno della Questura nel corso della quale, alla presenza del Sig. Prefetto di Ravenna, di una ristretta rappresentanza di uomini e donne della Polizia di Stato e dei rappresentanti delle Sezioni dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Ravenna e Lugo, sarà deposta una corona d’alloro alla memoria dei Caduti della Polizia di Stato.

“Esserci sempre” è il motto della Polizia di Stato. In quest’anno particolare, esso assume un significato speciale. Abbiamo vissuto e stiamo vivendo un momento storico atipico in cui abbiamo assistito ad uno sconvolgimento della vita sociale, specie nella fase del lockdown in cui le vite dei cittadini, le loro abitudini e le loro quotidianità sono state stravolte e messe a dura prova dal Covid-19.

Ciò che è accaduto ha ovviamente coinvolto anche le donne e gli uomini della Polizia di Stato che non hanno mai smesso di prestare il proprio servizio alla comunità e che, anzi, sono stati chiamati a intensificare la loro presenza e il proprio coinvolgimento., esponendosi, con senso del dovere, ai rischi connessi all’attività svolta a stretto contatto con la cittadinanza per contenere la diffusione del virus.

Questo è il senso del nostro lavoro: essere al servizio degli altri, operare per la comunità, vivere per la gente e tra la gente, spesso silenziosamente, ma sempre nell’ottica di dare il meglio di noi alla collettività, contemperando l’esigenza di sicurezza con l’esperienza e il buon senso per continuare a rappresentare per i cittadini uno strumento di salvaguardia del bene comune.

Ecco allora che il nostro motto “Esserci sempre” viene ad assumere un significato imprescindibile, ancora più intenso, un motto che coglie l’essenza di un servizio che viene offerto a tutta la comunità, con grande responsabilità e sacrificio, dagli uomini e donne della Polizia di Stato.