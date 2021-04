In corso la conferenza stampa del presidente del Consiglio e del ministro Speranza che promettono di allentare le misure restrittive: nelle zone a basso rischio via libera ai ristoranti anche alla sera, ma resta il coprifuoco alle 22

Dal 26 aprile via libera alle zone gialle in tutta Italia, naturalmente dove i dati sull’andamento nel contagio ne diano la possibilità. È questo il principale annuncio fatto dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa, ancora in corso, in cui, con il Ministro sella Salute, Roberto Speranza, sta illustrando le norme comprese nel nuovo Decreto anti-Covid del Governo.

In generale si parla di un allentamento delle misure restrittive, almeno dove i dati lo permettono. “Ma per non tornare indietro bisogna rispettare le regole”, ha evidenziato Draghi.

In zona gialla via libera a molte attività all’aperto, tra cui teatri e cinema. Al chiuso gli spettacoli potrebbero essere consentiti con i limiti di capienza fissati per le sale dai protocolli anti contagio. Sempre all’aperto e in zona gialla ok anche alla riapertura dei ristoranti la sera. Consentita anche l’attività sportiva all’aperto.

Resta invece il coprifuoco alle 22, mentre le scuole dovrebbero riaprire al 100% fino alla terza media anche in zona arancione.

Previsto un calendario di riaperture: dal 15 maggio stabilimenti balneari e piscine all’aperto, dal 1 giugno le palestre e dal 1 luglio anche le attività fieristiche.

Informazioni in aggiornamento…