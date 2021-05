La denuncia di Sgb (Sindacato Generale di Base) Ravenna

Riportiamo di seguito la segnalazione di SGB – Sindacato Generale di Base Ravenna: “Nella mattinata di ieri un guasto meccanico ha provocato il distacco di una pinza di sollevamento dei coil, presso lo stabilimento della Marcegaglia di Ravenna.



L’attrezzo di oltre 3 tonnellate è precipitato al suolo in caduta libera. Solo il caso – continua la nota di SGB Ravenna – ha evitato che il guasto non avesse conseguenze tragiche.



Fortunatamente nel punto di caduta non erano presenti coil, e questo ha impedito che la pinza rimbalzasse colpendo il lavoratore presente.



Alla Marcegaglia, che in questi ultimi anni ha investito milioni di euro per aumentare la produzione, chiediamo: dove sono gli investimenti per la manutenzione degli impianti e la sicurezza dei lavoratori?” conclude SGB Ravenna.