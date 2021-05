Il via con partenze scaglionate alle ore 9 di domenica 30 maggio. Dalle 8.45 alle 13 Ponte Mobile chiuso al traffico verso Venezia

Come ripartire dopo tanti mesi di sosta forzata, di ore trascorse in casa mettendo a freno la voglia di uscire, di stare all’aria aperta, di parlare, ridere e scherzare insieme agli amici senza il filtro di uno schermo? Semplice, con Ravenna Music Race.

Domenica 30 Maggio, dalle ore 9.00 del mattino e con partenze a scaglioni nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti per la sicurezza sanitaria di partecipanti, organizzatori e volontari, il via ad una prima edizione davvero molto attesa. Un evento nato da un’idea maturata durante i mesi del lockdown per unire insieme due settori che, a causa della pandemia, sono stati tra i più colpiti: sport e spettacolo, eventi collettivi di running e musica per andare più nello specifico.

Ad accogliere la partenza di questa nuovissima manifestazione sarà lo spazio antistante l’Autorità Portuale di Ravenna e palcoscenico principale dell’evento sarà proprio la Darsena di Città, fulcro di un circuito da 10,5 Km che potrà essere affrontato al ritmo della corsa oppure, in maniera più blanda e pacata, camminando e indugiando con lo sguardo sul Moro di Venezia posizionato nel nuovo spazio appena inaugurato, sullo skyline particolarissimo di un braccio di mare che si addentra nella città e anche sul Mausoleo di Teodorico grazie al passaggio del percorso dentro all’omonimo parco cittadino.

E proprio il ritmo sarà il filo conduttore di questo evento che, sviluppando l’idea sempre apprezzata delle band a bordo strada durante la Maratona di Ravenna Città d’Arte, proporrà sul percorso ben sette punti musicali che, ognuno con la loro musica e le loro performance, animeranno una giornata che già ha un bellissimo sapore di festa collettiva. A suonare per tutti gli iscritti e coloro che transiteranno sul percorso, saranno: Scuola di Musica Mama’s, Officina della Musica, Seattle’s Black Coffee, Wind Storm, Brain V, Senza Freni e anche una rappresentativa della Banda Cittadina di Ravenna. Insomma tante sonorità diverse, tante proposte, le più disparate possibili, per rendere questa giornata piacevole per tutti.

E come ogni evento nel quale la musica è parte importante, ecco la colonna sonora: Corro come il Vento, il brano pubblicato recentemente da Marco Frattini, personaggio poliedrico molto conosciuto nel mondo del running capace di trasformare una disabilità come la mancanza di udito in un punto di forza incredibile. Un punto cardine dal quale scaturiscono iniziative sempre coinvolgenti come sarà anche il “music contest” nel quale saranno coinvolte proprio le band di Ravenna Music Race, ognuna impegnata a proporre la propria versione di Corro come il Vento.

Musica, ma non solo, perché Ravenna Music Race sarà anche una prova competitiva per tutti i runner che in questi mesi fremevano per tornare a confrontarsi fra loro su un tracciato interessante e che, senza particolari rilievi, potrebbe regalare anche riscontri cronometrici interessanti.

All’arrivo, tutti gli iscritti alla Competitiva, troveranno ad aspettarli una medaglia diversa dal solito. Nell’impossibilità di mettere al collo dei runner quello che per tutti è un simbolo della gara e del traguardo, Ravenna Runners Club ha optato per una medaglia-portachiavi che riprende le forme del logo dell’evento. Un oggetto di uso comune che fungerà da ricordo di questa ripartenza dopo tanti mesi difficili.

Discorso particolare anche per la t-shirt che verrà consegnata agli iscritti nel pacco gara già a partire da Sabato 29 nel punto distribuzione allestito in Autorità Portuale in Via Antico Squero. La maglietta sarà infatti quella che avrebbe dovuto essere il capo di abbigliamento ufficiale della Maratona di Ravenna 2020, annullata per i motivi ben noti legati alla seconda ondata di pandemia. Una t-shirt ricca di storie da raccontare, dedicata a Dante per il 700esimo della morte del Sommo Poeta, ma soprattutto, oggi, un messaggio di rinascita a tutti gli effetti simboleggiato dal nuovo logo di Ravenna Music Race.

Partner importante per Ravenna Runners Club in questa manifestazione, e anche nelle prossime grazie ad una collaborazione appena nata e destinata a proseguire, sarà anche Radio Bruno. La nota emittente radiofonica è già da qualche tempo media partner ufficiale ma, causa pandemia, scenderà in strada domenica per la prima volta al fianco dell’organizzazione. Radio Bruno allestirà il suo punto musicale nell’area partenza/arrivo di Ravenna Music Race e nelle scorse settimane, attraverso una campagna social, ha raccolto i gusti e le preferenze dei runner. Con le indicazioni raccolte verrà lanciata a breve una play list dedicata interamente all’evento, da ascoltare con e senza le scarpe da running.

Tra le novità alle quali si lega Ravenna Music Race c’è anche il Grand Prix CSI di podismo, il nuovo circuito all’interno del quale è inserita la manifestazione come prima data assoluta. Il Comitato ravennate del Centro Sportivo Italiano, sotto l’egida del quale si svolgerà l’evento del 30 Maggio, ha infatti lanciato da pochi giorni un nuovo circuito di gare con alcune novità particolari tese a valorizzare non solo la partecipazione dei runner, ma anche quella dei volontari. Proprio a coloro che contribuiranno all’organizzazione degli appuntamenti in calendario, e dunque anche di Music Race, sarà riservata una speciale classifica che darà diritto a riconoscimenti di vario genere. La giusta valorizzazione per il lavoro e l’impegno profuso da tutti coloro che si mettono al servizio della collettività con un senso civico che merita non solo elogi, ma anche un plauso più concreto e che Ravenna Runners Club appoggia pienamente.

Per quanto riguarda le iscrizioni, per rispettare pienamente i protocolli anti Covid-19, le adesioni alla Ravenna Music Race si chiuderanno alla mezzanotte di Mercoledì 26 Maggio 2021. Per iscriversi è sufficiente accedere al sito web www.maratonadiravenna.com e seguire le indicazioni, oppure rivolgersi al punto vendita di Outdoor & Trekking in Via Trieste n. 34 a Ravenna. Due le quote previste: 15,00 Euro per la gara competitiva (comprendente pettorale, servizio timing con chip monouso, t-shirt, medaglia/portachiavi, assistenza medica, ristoro, assicurazione); 10,00 Euro per la manifestazione ludico-motoria, per la prima volta cronometrata così che tutti possano vedere quale tempo avranno impiegato, correndo o semplicemente camminando, per percorrere i 10,5 Km (con pettorale, servizio timing con chip monouso, t-shirt, assistenza medica, ristoro, assicurazione). Ricordiamo che il percorso di Music Race sarà riservato esclusivamente a coloro che risulteranno iscritti, per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e il mantenimento della mappatura necessaria ai fini del controllo sanitario legato alla pandemia.

Infine, un giusto e doveroso ringraziamento va agli sponsor, ai partner e a tutti coloro che renderanno possibile questo ritorno agli eventi di running: Consar, Acmar, Semplicemente Frutta, Radio Bruno, Comune di Ravenna e Regione Emilia-Romagna. Senza dimenticare i tanti volontari che anche questa volta si impegneranno per la perfetta riuscita dell’evento con una citazione particolare per ADVS Ravenna e per la società Podistica Alfonsine, da sempre al fianco di Ravenna Runners Club. Un ultimo ringraziamento anche all’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale per la grande disponibilità dimostrata anche in questa, come in tante altre occasioni.

Ponte Mobile chiuso al traffico

Come ricorda la Polizia Locale di Ravenna e come segnalato nei cartelloni luminosi della città, a partire dalle 8.45, fino alle ore 13, il Ponte Mobile sarà interdetto al traffico in direzione Venezia (traffico invece consentito verso Rimini)