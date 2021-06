Domenica due percorsi per gli appassionati della corsa e della bicicletta

Nell’ambito delle manifestazioni che coniugano salute, benessere e turismo, nella splendida cornice delle colline faentine e del parco della Vena del Gesso, domenica 6 giugno, è in programma il Krash Trail, evento sportivo ormai diventato di portata nazionale, premiato ed apprezzato da tantissimi appassionati e organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Leopodistica.

Due le distanze che verranno proposte ai partecipanti che potranno percorrere a piedi o in bicicletta: una la classica maratona da 42,5 chilometri e una gara più corta, da 24 chilometri.

L’allestimento dei due percorsi ha visto l’impegno da parte dei volontari e organizzatori che hanno lavorato per segnalare e preparare un evento che non solo ha il sapore di una grande ripartenza nel mondo dello sport dopo oltre un anno di fermo a causa dell’emergenza sanitaria ma che rappresenta anche un biglietto da visita del territorio per tutti quelli che vorranno godersi questi percorsi correndo, camminando o pedalando in sella alla propria bici, in una quinta scenica di grande suggestione come sono le colline del faentino e una parte del Parco della Vena del gesso dove si snodano i due tracciati.

Informazioni e contatti all’indirizzo internet https://leopodistica.it/krash-trail/.