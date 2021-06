L’analisi della Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità e del ministero alla Salute conferma le indiscrezioni dei giorni scorsi, attesa per l’ufficialità

Sono stati resi noti i risultati dell’analisi della Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità e del ministero alla Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Confermate le indiscrezioni che vedevano l’Emilia-Romagna passare in zona bianca da lunedì prossimo, 14 giugno. Assieme alla nostra regione, dovrebbero diventare a rischio basso anche Provincia di Trento, Lombardia, Lazio, Piemonte e Puglia, per un totale di oltre 28 milioni di italiani, quasi la metà degli abitanti del Paese.

