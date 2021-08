Il tutto è stato ripreso dalle telecamere

Nella mattinata di ieri, mercoledì 4 agosto, un individuo si è intrufolato nella “Monaldina” la villa della famiglia Gardini situata in via Canale Molinetto a Ravenna.

Dalle prime informazioni pare che l’uomo, entrato in bicicletta nel giardino dell’abitazione, volesse rubare alcune attrezzature da giardinaggio (come una motosega) quando si sarebbe accorto che dentro all’Audi Q3 parcheggiata all’interno del giardino, c’erano le chiavi inserite. Il malfattore dunque è alito in macchina, l’ha messa in moto e ha sfondato la cancellata per fuggire.

Il tutto è stato ripreso dalle telecamere.

Sul posto la Polizia di Stato e un’ambulanza in quanto la proprietaria dell’auto avrebbe subito un leggero malore.