Da oggi è necessario esibirlo. I casi. Spettacoli in piazza del Popolo: certificazione solo per accedere alla platea

Scatta da oggi, venerdì 6 agosto, l’obbligo di possedere il cosiddetto “green pass” per poter accedere a vari luoghi e usufruire di determinati servizi. Come spiega nel proprio sito il “Ministero della salute”, la certificazione verde Covid-19 “è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture”. Inoltre, prosegue il ministero, “per spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in ‘zona rossa’ o ‘zona arancione'”. Servirà poi “per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò e concorsi pubblici”.

Per quanto riguarda i viaggi, la Certificazione è valida come “EU digital COVID certificate”, così da rendere più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.

Più in generale, sia per gli utenti che per i titolari dei servizi sono previste multe in denaro; coi secondi che, però, rischiano più dei primi, essendo per loro prevista anche la chiusura dei locali fino a cinque giorni. Scatteranno, quindi, relativi controlli da parte degli organi competenti.

Occorrerà comunque che i cittadini si orientino alle nuove regole. Un esempio può essere rappresentato dallo spettacolo di “Balamondo World music festival”, in programma oggi alle 21 in piazza del Popolo, che farà unire musicalmente la “Mirko Casadei POPular folk Orchestra” e il quintetto d’archi polacchi “Volosi”; e dallo spettacolo in programma domani, sabato 7 agosto, sempre alle 21 e in piazza del Popolo, per la campagna “#GuidaeBasta” con ospiti, tra gli altri, Orietta Berti, Alberto Bertoli e Francesco Sarcina, entrambi nell’ambito della rassegna “Ravenna bella di sera”. L’organizzazione richiede l’esibizione del “green pass” per accedere alla platea, infatti, le regole valgono per i luoghi circoscritti. Non è necessario, invece, mostrare la certificazione verde se si sosta in altre zone della piazza.