L’incidente nella notte a San Pietro in Trento

Nella notte fra sabato 28 e domenica 29 agosto, verso le 00:50, un’auto è finita fuori strada a San Pietro in Trento in via Alturie.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi con due auto medicalizzate, quattro ambulanze e l’elimedica di Bologna per soccorrere i feriti: si tratta di cinque giovanissimi di cui una 16enne portata con codice di media gravità all’ospedale Maggiore di Bologna, altri due ragazzi di 16 anni portati sempre con codice di media gravità al Bufalini di Cesena ed infine un 18enne e un 16enne sono stati trasportati, con ferite più lievi, al Santa Maria delle Croci di Ravenna.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.