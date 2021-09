Protezione civile in supporto dei Vigili del Fuoco negli interventi

Violento temporale su Ravenna e tutta la regione nel pomeriggio di oggi, domenica 26 settembre: i Vigili del fuoco coordinano gli interventi per i problemi di deflusso dell’acqua e la caduta di alberi. Comune in ausilio con cinque squadre di volontari Protezione civile.

Il fronte temporalesco che sta attraversando il territorio del comune di Ravenna e di tutta la regione Emilia Romagna ha causato problemi di deflusso delle acque sul sistema fognario e si sono verificate diverse cadute di alberi sulla sede stradale, anche sulla strada statale Romea. I Vigili del fuoco sono prontamente intervenuti e stanno continuando a operare laddove se ne ravvisi l’esigenza. In loro ausilio la Protezione civile del Comune di Ravenna ha messo a disposizione cinque squadre di volontari dotate di motopompe e motoseghe.

Il coordinamento delle attività viene svolto dalla sala operativa dei Vigili del fuoco, per cui in caso di necessità il numero da contattare è il 115. Secondo le previsioni meteo attuali il fronte temporalesco è in esaurimento.