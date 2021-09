Nella giornata di oggi è previsto l’abbattimento della pianta

Il Comune di Ravenna ha disposto ieri sera la temporanea chiusura della scuola dell’infanzia Pasi, decisione presa dopo attenta valutazione, nel primario interesse della sicurezza dei bambini e del personale.

Durante la giornata di ieri è stata infatti monitorata la stabilità di una quercia di 30 metri situata in un cortile privato, fortemente inclinata verso la scuola dopo le piogge dei giorni scorsi.

Si è valutato che non ci fossero le condizioni minime per permettere la regolare apertura della scuola; si è cercato di scongiurarne la seppur temporanea chiusura fino all’ultimo, ma ciò non poteva certo avvenire a discapito della sicurezza.

Nella giornata di oggi è previsto l’abbattimento della pianta.

L’Amministrazione comunale è consapevole dei disagi per le famiglie, che sono state avvertite, e dispiaciuta, ma allo stesso tempo ha orientato le proprie decisioni sulla base del fatto che l’incolumità dei bambini e delle bambine non ammette sottovalutazioni.