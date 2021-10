L’incidente questa mattina in piazza Caduti sul lavoro

Incidente questa mattina, verso le 11.45: un’auto, con a bordo tre persone, giunta in piazza Caduti sul lavoro, all’altezza del Pala Costa, per cause ancora in fase d’accertamento, ha perso il controllo terminando la corsa sulla rotonda e finendo per investire un uomo il quale era seduto su una panchina all’interno della rotonda stessa.

Due i feriti: il 53enne, che è stato trasportato al Bufalini di Cesena, e una donna di 35 anni (si presume possa essere la conducente del veicolo) al Santa Maria delle Croci di Ravenna, entrambi con codice di media gravità.