La Fiab: servono dissuasori e strade scolastiche. La lettera di un genitore che chiede interventi urgenti.

A seguito dell’incidente che questa mattina ha coinvolto una giovane studente investita sulle strisce in via Ravegnana davanti alla scuola media Bendandi, in modo non grave, la Fiab Faenza interviene per sottolineare alcuni aspetti di criticità in quel tratto.

“Pur non conoscendo bene quale sia stata la dinamica dell’incidente – sottolinea la Fiab – quello che sappiamo per certo è che in quella zona, soprattutto nei momenti di entrata uscita, la situazione è davvero critica e pericolosa. Da tempo come Fiab, insieme ai genitori della scuola, chiediamo più sicurezza e interventi di limitazione del traffico. La strada scolastica, negli orari di entrata uscita dalla scuola primaria, attualmente esistente ha mitigato i problemi davanti all’ingresso delle primarie, ma non essendo estesa a tutto il controviale, davanti ingressi materne e medie, non garantisce una reale sicurezza ai 3 plessi. Servono inoltre dissuasori di velocità, strisce pedonali rialzate, dossi pedonali, interventi di traffic calming sulla via Ravegnana. Non vogliamo aspettare il prossimo incidente più grave. Qualche giorno fa – continua la Fiab – un genitore dell’IC San Rocco, ha inviato una PEC al Comune, e ad oggi non ha ancora ricevuto risposta. Ci uniamo al suo appello e col suo permesso,rendiamo pubblica la seguente lettera:

“Spett.le Ufficio Mobilità Polizia Municipale di Faenza Spett.le Assessore Massimo Bosi – Sicurezza, Trasparenza e Spazi verdi Spett.le Assessora Milena Barzaglia – Bilancio e Lavori pubblici e p.c. Spett.le Elisabetta Valtieri – Mobility Manager I.C. San Rocco

(…)

Desidero porre l’attenzione sul fatto che ancora nulla è cambiato per quanto riguarda il tratto di controstrada lungo la recinzione del giardino della scuola media. In data 02/09/2021 è stata emessa l’ordinanza dirigenziale n.305/2021 che prevede di apporre un divieto di fermata proprio in questo tratto (“Via Ravegnana: sul fronte della scuola media Bendandi, sul lato della recinzione della scuola, nel tratto compreso tra la strada di accesso al civ. n. 73/A e l’ingresso al civ. n. 73.”), intervento che a mio avviso può portare un netto miglioramento alla sicurezza dell’area, poiché allo stato attuale, con le auto posteggiate raso muretto, pedoni e ciclisti sono costretti a passare proprio al centro della strada, nell’area di manovra delle auto che escono ed entrano dai parcheggi. Sono quindi con la presente a suggerire di effettuare il prima possibile l’intervento previsto, eventualmente posizionando la segnaletica necessaria anche in maniera provvisoria se possibile (con cartelli stradali con piedistallo zavorrato, o quello che riterrete più opportuno), nel caso in cui i tempi per l’intervento definitivo dovessero protrarsi. (..) “