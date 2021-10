Un uomo di 56 anni e una donna di 81 al Bufalini di Cesena

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 ottobre, verso le 17:30, per cause ancora in fase d’accertamento, un’auto è finita nel fosso a Castel Bolognese su via Casolana.

Sul posto i soccorsi con un’automedicalizzata e due ambulanze che hanno provveduto a trasportare i feriti, un uomo di 56 anni con codice di massima gravità e una donna di 81 anni con codice di media gravità al Bufalini di Cesena.

Intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia locale.