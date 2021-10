La targa dell’auto era rubata

Erano circa le due di questa notte quando una volante della Polizia di Stato ha intercettato un’auto su viale Gramsci e, quando le ha dato i lampeggianti, la macchina si è data alla fuga.

Immediatamente è scattato l’inseguimento: l’auto in fuga ha imboccato via Bassa e, quando è giunta al termine della strada, in quanto a fondo chiuso, i quattro uomini che erano a bordo sono scappati nei campi correndo e facendo perdere le loro tracce.

La Polizia ha constatato che la targa dell’auto era rubata. All’interno del veicolo vi erano attrezzi da artigiano, ma nessuna refurtiva.