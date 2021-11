L’incidente a Errano. L’adulto che era alla guida è rimasto illeso

Incidente nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 7 novembre 2021, a Errano su via Firenze: un’auto, giunta all’altezza del civico 579, per cause ancora in fase d’accertamento, è finita nel fosso.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 per soccorrere tre giovanissimi feriti: un bimbo di sei anni è stato portato con codice di massima gravità al Bufalini di Cesena, dove è stato portato anche l’altro bambino, sempre di sei anni, ma con codice di media gravità.

A bordo dell’auto anche un ragazzo di 16 anni portato con codice di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale di Faenza, mentre l’adulto che era alla guida della vettura non necessitava di cure mediche.

Sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale.