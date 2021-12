L’incidente è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, attorno alle 17, in via 56 Martiri a Ponte Nuovo

Incidente stradale in via 56 Martiri a Ponte Nuovo nel tardo pomeriggio di ieri, attorno alle 17. Secondo le prime ricostruzioni, un 50enne alla guida della propria vettura avrebbe colpito una vettura parcheggiata a bordo strada, all’altezza dell’incrocio con via del Giuggiolo. Il violento impatto ha causato il cappotamento dell’auto e l’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, sul posto con Ambulanza e auto medica, e trasportato con codice di media gravità all’Ospedale Bufalini di Cesena.

Sul luogo dello scontro anche la Polizia Locale, che ha effettuato i primi rilevamenti, e i Vigili del Fuoco, che sono dovuti entrare in azione per estrarre il conducente dal mezzo ribaltato.