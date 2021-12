Il sindaco Ranalli: “eliminare l’ipotesi di sottopasso a Lugo Sud è una scelta politica, dettata da considerazioni di carattere tecnico e dalla convinzione che l’intervento non sarebbe stato sostenibile, ambientalmente e economicamente”.

Nella seduta del 16 dicembre il Consiglio Comunale ha approvato la delibera per la modifica dell’accordo territoriale per l’attuazione del polo funzionale “Stazione di Lugo”.

Il sindaco Davide Ranalli, che ha la delega all’Urbanistica, ha illustrato i motivi della delibera che elimina un’ipotesi di sottopasso o sovrappasso di collegamento tra la via Piano Caricatore e viale Masi liberando in questo modo una porzione di terreno con fabbricati dove insiste anche un ricorso alla giustizia amministrativa della proprietà. Il sindaco ha spiegato che è stata una scelta “politica, dettata da considerazioni di carattere tecnico, da valutazioni economiche e legate al PUG in via di realizzazione che indica in via prioritaria la realizzazione di interventi con elementi di sostenibilità ambientale”. Il sindaco ha sottolineato come questa ipotesi fosse già emersa in una riunione con la Consulta di Lugo Sud e che “il rapporto quartiere città non è lo stesso di trent’anni fa visto che l’area di Madonna delle Stuoie si trova al centro di una vasta realizzazione di servizi”.

Per l’Amministrazione Comunale, come evidenziato anche da una lettera di risposta che il sindaco ha inviato al consigliere Silvano Verlicchi “resta inteso che altre ipotesi progettuali e gli accordi presi con RFI, non vengono modificati o annullati in questa fase. L’Amministrazione intende approfondire lo studio dello scenario delineato anche negli strumenti di programmazione dei trasporti ferroviari e concordare con RFI le dinamiche di sviluppo del Polo Ferroviario, sempre e comunque in un’ottica in cui la sostenibilità ambientale e la qualità urbana non possano essere oggetto di compromessi ma siano gli elementi prioritari di tutti i progetti che riguardano le infrastrutture che impattano sulla città”.