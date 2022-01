Il messaggio del sindaco e presidente della Provincia di Ravenna, Michele de Pascale, a e dell’assessora alle Politiche europee, Annagiulia Randi

Il sindaco e presidente della Provincia Michele de Pascale e l’assessora alle Politiche europee Annagiulia Randi si uniscono alle innumerevoli espressioni di sincero cordoglio che da ogni parte d’Italia, d’Europa e del mondo stanno facendo seguito alla notizia della morte del presidente del Parlamento europeo David Sassoli: “Siamo certi di rappresentare il sentimento dell’intera comunità ravennate – dichiarano – nell’affermare che con David Sassoli l’Europa e l’Italia perdono una figura di riferimento fondamentale. Non solo come rappresentante delle istituzioni, ma anche come politico e giornalista, in definitiva come uomo, Sassoli ha improntato tutta la sua vita alla concretizzazione di ideali di solidarietà, cooperazione e accoglienza, di promozione di uguali diritti per tutti, con competenza e tenacia e soprattutto con una autorevolezza gentile ma ferma, sorretta dalla consapevolezza che la politica può e deve operare per un mondo più giusto e con pari opportunità e diritti per tutti”.