L’azienda specializzata in forniture di attrezzature per la ristorazione si trova in via Proventa

Squadre di vigili del fuoco mercoledì sera sono intervenute in via Proventa 274, nella prima periferia della città, per domare le fiamme dell’azienda Antarex. Le fiamme, secondo le prime testimonianze si sarebbero sviluppate attorno alle 21. Scattato l’allarme sul posto si sono concentrate diverse squadre dei vigili del fuoco arrivate dalla provincia e anche da fuori e pattuglie di carabinieri, polizia e polizia locale. dopo diverse ore di lavoro i pompieri hanno avuto la meglio. Questa mattina gli investigatori, ma soprattutto i tecnici dei vigili del fuoco capiranno da dove siano partite le fiamme e soprattutto la loro natura. I danni sono ancora da valutare.

La memoria di tutti, nel vedere un incendio di grosse proporzioni in un’azienda della città, riporta all’agosto del 2019 quando andò completamente in fumo la Lotras, il magazzino di logistica di 20mila metri quadrati, non lontano dall’Antarex. Una vicenda dai contorni ancora poco chiari. Un incendio che pesò sull’ambiente, andarono in fumo tonnellate di oli alimentari e gomme vulcanizzate, ma soprattutto che, a distanza di quasi tre anni, ancora non si sa come sia potuto accadere e pesa sulla memoria dei faentini.

La Antarex è un’azienda nata negli anni ’90 ed è punto di riferimento a Faenza e sul territorio per la progettazione e la fornitura di attrezzature, nuove e usate, per la ristorazione: bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie e cucine di hotel. Non è escluso che le fiamme possano esserre partite dall’officina e poi si siano propagate.