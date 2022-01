L’intervento dell’Azienda sanitaria dopo che il capogruppo di LpR – Polo civico popolare, Alvaro Ancisi, aveva riportato la protesta di alcune famiglie: “Tre ore in piedi, al freddo, tutti ammassati”

In merito alle segnalazioni circa i disagi registrati nella giornata di giovedì 27 gennaio al Drive del Cmp di Ravenna, l’Azienda Usl interviene per scusarsi.

Purtroppo, precisa l’Ausl, quanto verificatosi ieri è frutto di un errore materiale, legato alla programmazione delle agende, che ha portato erroneamente alla convocazione di più classi nella stessa fascia oraria.

La protesta

Il fatto era stato riportato in una nota dal capogruppo di LpR – Polo civico popolare, Alvaro Ancisi, che aveva rilanciato la protesta di due madri. Nello specifico, gli alunni di una scuola primaria di Ravenna erano stati convocati tutti alle 14.40 presso il CMP per un tampone, dopo che una compagna era risultata positiva al Covid.

“Arrivo alle 14.35 circa – scrive una delle due madri –. Centinaia di persone in attesa del tampone sotto un tendone freddo, senza posti dove sedersi, tutti in piedi e in ordine sparso. Bambini ovunque, chi più educato, chi meno. Chi rispettava al minimo la distanza di sicurezza, chi per nulla. Sono uscita da lì alle 16.50. Congelata e arrabbiatissima. Ci hanno convocato al punto tamponi del CMP, studiato appositamente per evitare ai bambini file di ore, vero? Non me ne vogliano la ragazza che faceva i tamponi e i due volontari che registravano i bambini e chiamavano i numeri. Devono solo essere ringraziati”.

La seconda aggiunge, rivolgendosi alle autorità locali: “Siamo stati convocati tutti al CMP per far eseguire il tampone ai bambini, luogo pensato per far sì che i bambini non debbano fare interminabili file. E invece? Siamo stati tre ore in piedi, al freddo, tutti ammassati. Dopo due anni di pandemia avere ancora un’organizzazione così incresciosa fa rabbrividire. Mio figlio è anche inserito nelle liste dei soggetti fragili. Si può immaginare come mi sia sentita nel vederlo in mezzo a centinaia di sconosciuti e al freddo più totale. Credo che dobbiate seriamente riflettere e riorganizzare i servizi a cui accedono persone, in particolar modo bambini. Si chiede almeno di saper organizzare turni e personale di lavoro, orari di convocazione, ecc. Detto questo, spero che questa mail sia presa come spunto per migliorare ed evitare che ricapiti una situazione incresciosa come quella di oggi”.

Ancisi aveva chiamato in causa il Sindaco: “Se l’AUSL non ha personale amministrativo e operativo sufficiente e adeguato, emergenze come questa, dovute ad una pandemia accanita, potrebbero forse essere affrontate con la collaborazione e la disponibilità degli enti pubblici locali?”

Le scuse dell’Ausl

Nel pomeriggio di oggi, come riportato in apertura, sono arrivate le scuse dell’Ausl, che ha attribuito il disagio a un errore materiale, legato alla programmazione delle agende, che ha portato erroneamente alla convocazione di più classi nella stessa fascia oraria.

L’Azienda si scusa per i disagi occorsi nella giornata di giovedì e ribadisce la peculiarità dell’evento. E’ inoltre importante ribadire che il nuovo punto, aperto dal 12 gennaio scorso ha ricevuto apprezzamento dai genitori dei bambini che ne hanno usufruito sia per la rapidità di esecuzione del tampone che per la condizione generale, più favorevole e adatta a questa fascia di popolazione.