Ausl Romagna sta inviando sms telefonici per informare le famiglie sull’opportunità offerta ai più giovani di ricevere la somministrazione senza prenotazione anche durante l’arco della settimana

Sabato 12 febbraio si rinnova in Romagna l’appuntamento con gli open day vaccinali in accesso libero (senza prenotazione) per la somministrazione dei vaccini anti covid ai bambini e ragazzi dai 5 ai 19 anni. Al fine di favorire la massima adesione, l’Azienda usl della Romagna sta provvedendo all’invio di sms telefonici per informare le famiglie dei bambini di età compresa dai 5 ai 11 anni sull’opportunità offerta ai più giovani di ricevere la somministrazione senza prenotazione anche durante l’arco della settimana.

Open Day vaccinali di sabato 12 febbraio per la fascia 5-11 anni

Queste le sedi e gli orari:

Ravenna: centro vaccinale CMP piano terra dalle 14.30 alle 19.30

Lugo: Ospedale Padiglione C piano terra, dalle 14.30 alle 19.30

Faenza: Fiera Padiglione B: attivo dalle 14.30 alle 19.30

Forlì: Ospedale Morgagni-Pierantoni, Padiglione Vallisneri-Punto Prelievi, dalle 14.30 alle 19.30

Cesena: Pediatria di Comunità di piazza Anna Magnani 146, dalle 14.30 alle 19.30

Rimini: Centro vaccinale Strada Consolare Rimini-San Marino al civico 76 , dalle 14.30 alle 19.30

Riccione: centro vaccinale presso il Centro Commerciale Perla Verde dalle 14.30 alle 19.30

Vaccinazioni ad accesso libero senza prenotazione per la fascia dai 5 ai 11 anni

Queste le sedi e gli orari:

Ravenna: Centro vaccinale CMP Piano terra, tutti i giorni dalle 14,30 alle 19,30;

Lugo: Ospedale Padiglione C piano terra, il martedì ed il sabato dalle 14,30 alle 19,30;

Faenza: Fiera Padiglione B, il martedì ed il sabato dalle 14,30 alle 19,30.

Forlì : Ospedale Morgagni-Pierantoni, Padiglione Vallisneri-Punto Prelievi, tutti i giorni dalle 14,30 alle 19,30.

Cesena: Pediatria di Comunità Piazza Anna Magnani, tutti i giorni dalle 14,30 alle 19,30.

Cesenatico: ospedale Marconi, presso ambulatori di pediatria di comunità, tutti i martedì dalle 14,30 alle 19,30

Rimini: centro vaccinale Strada Consolare Rimini-San Marino, tutti i giorni dalle 14,30 alle 19,30

Riccione: centro vaccinale centro commerciale Perla Verde di via Berlinguer, il martedì e il sabato dalle 14,30 alle 19,30

I ragazzi della fascia di età 12 – 19 possono invece accede liberamente senza prenotazione nelle sedi provinciali e distrettuali presenti su tutto il territorio.

Sedi dedicate ai ragazzi dai 12 ai 19 anni

Ravenna: Centro vaccinale provinciale “ESP” , tutti i giorni dalle 8,30 alle 19,30;

Lugo: Centro vaccinale distrettuale “Il Tondo”, tutti i giorni dalle 8,30 alle 19,30;

Faenza: Centro vaccinale distrettuale “Fiera” Padiglione A, tutti i giorni dalle 8,30 alle 19,30

Forlì: Centro vaccinale provinciale Fiera via Punta di Ferro 2 , tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 19.30)

Cesena: Centro vaccinale provinciale Fiera di Cesena, Pievesestina, tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30

Savignano sul Rubicone: Centro vaccinale distrettuale Rubicone Fashion Outlet, Piazza Trattati di Roma 1, tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30

Rimini: centro vaccinale Strada Consolare Rimini-San Marino al numero civico 76

tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30

Riccione: Centro vaccinale centro commerciale Perla Verde di via Berlinguer , tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30

Si ricorda che il minore deve essere accompagnato alla vaccinazione da uno o entrambi i genitori o da un loro delegato. La modulistica è disponibile sul sito di Ausl Romagna al link https://www.auslromagna.it/ricerca/download/covid-19-vaccinazione/moduli-consenso-vaccinazione-minori