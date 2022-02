Il braccio meccanico della gru si sarebbe rotto non lasciando scampo all’operaio, caduto da diversi metri di altezza

Tragedia poco prima delle 13.30 di oggi, venerdì 18 febbraio, a Cervia, in va Capua, dove un operaio di 44 anni ha perso la vita nell’ennesimo incidente sul lavoro. Secondo le prime informazioni l’uomo sarebbe caduto, mentre era intento nella potatura di alcuni alberi, da diversi metri di altezza, a causa della rottura del braccio meccanico della gru.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con Ambulanza e auto medica, ma purtroppo per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei Carabinieri e della Medicina del Lavoro, che hanno effettuato i rilievi e indagano sull’accaduto.