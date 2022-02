Questa sera alle 21.10 “Storia delle nostre città – Ravenna un tesoro d’acqua”

Questa sera, lunedì 21 febbraio 2022, su Rai Storia andrà in onda il documentario dal titolo: “Storia delle nostre città – Ravenna un tesoro d’acqua” si tratta appunto di un viaggio alla scoperta della nostra città: “Il destino di Ravenna è legato al suo territorio lagunare. Anche se l’origine di Ravenna è antichissima, fu con Giulio – Cesare che si ebbe l’ingresso trionfale della città nella storia. A Ravenna, Cesare era solito passare l’inverno e proprio da Ravenna sarebbe partito per la conquista di Roma, dopo aver attraversato il Rubicone nel 49 a.C.. Dopo i fasti romani, inizia per Ravenna un periodo di decadenza, ma al tempo stesso si apre uno dei capitoli più importanti di tutta la sua storia”.

Il programma di Marco Pisoni e Mario Paloschi andrà in onda alle 21.10