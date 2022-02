Illese due ragazze e un neonato sull’altra auto

Scontro tra due auto nel pomeriggio di oggi sulla provinciale Masiera, nell’omonima località tra Bagnacavallo e Fusignano. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale della Bassa Romagna, una Mazda, con a bordo due ragazze e un neonato, si è scontrata con una Dacia con a bordo un uomo di 54 anni, che a seguito dell’urto si è rovesciata nell’adiacente fossato.

Per estrarre l’uomo, poi soccorso dal personale del 118, sul posto con due ambulanze e l’elimedica, sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Il 54enne è stato trasportato al Bufalini di Cesena con diversi traumi, ma non sembra in pericolo di vita. Le due ragazze e il neonato a bordo della Mazda sono rimasti invece fortunatamente illesi.