La raccolta domiciliare partirà il 14 marzo, interesserà oltre 17 mila utenze di diverse zone residenziali della città e sarà di tipo misto o integrale

Proseguono le attività di Hera per l’estensione del porta a porta in alcune zone residenziali di Ravenna, dove partirà dal 14 marzo e riguarderà complessivamente oltre 17 mila utenze.

La raccolta domiciliare sarà di tipo misto o integrale, a seconda dell’area interessata: per quasi 15 mila utenze domestiche della zona Ovest della città (Agraria, Zalamella, Nullo Baldini, Lirica e Via Missiroli) la raccolta stradale dei rifiuti urbani sarà trasformata in porta a porta ‘misto’, che prevede la raccolta a domicilio di indifferenziato e organico e stradale per tutti gli altri rifiuti. Per quasi 2.200 utenze della zona Nord (San Giuseppe, Teodorico, Via Chiavica Romea e Bassette), già servite prevalentemente dalla raccolta integrale, che riguarda di tutti i tipi di materiali (organico, carta/cartone, plastica, vetro e indifferenziato), è previsto invece un adeguamento dei contenitori e alcune piccole variazioni del calendario, che partirà sempre il 14 marzo.

Per tutte le zone sopra elencate ci sarà una grande novità: le lattine andranno raccolte assieme alla plastica, mentre il vetro andrà raccolto separatamente.

I punti di ritiro dei kit per il porta a porta: dal 28 febbraio al Cinema City

​​​​​​​I cittadini non presenti al momento della consegna casa per casa dei kit di raccolta, composto dal calendario con le informazioni/regole sul servizio e dai contenitori, da parte del personale incaricato da Hera, possono ritirarli presso i seguenti punti di distribuzione.

• Dal 28 febbraio al 3 aprile sarà possibile ritirare i contenitori all’interno del CinemaCity, presso il locale dietro il ristorante “America Graffiti”. Il punto di ritiro sarà aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 21 e il sabato e domenica dalle 16 alle 20.

• Sabato 5 e sabato 12 marzo, è a disposizione un info point (dove è possibile ritirare i contenitori) dalle 8.30 alle 12.30 presso il Parcheggio Coop Faentina in Piazzale Pietro Nenni 1.

• Dal 4 aprile sarà possibile ritirare i contenitori anche presso le stazioni ecologiche del territorio comunale, dove è possibile richiedere la compostiera, ritirabile gratuitamente se utilizzata in alternativa alla raccolta dell’organico; tale opzione dà diritto ad uno sconto di 5 euro/anno per ogni componente del nucleo familiare (sconto 10 euro/anno per utilizzo di una concimaia).

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi

Per richieste specifiche o per chiarimenti sull’avvio dei nuovi servizi, contattare la mail dedicata [email protected], il numero del Servizio Clienti Hera 800.999.500 per le famiglie o 800.999.700 per le attività (numeri verdi gratuiti, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18). Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito https://www.gruppohera.it/assistenza/casa/ambiente/la-raccolta-nel-tuo-comune dove, selezionando il Comune di Ravenna, è possibile visualizzare e scaricare lettera informativa, planimetria di dettaglio, calendari, FAQ (risposte alle domande più comuni) e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android – oggi integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon – su www.ilrifiutologo.it, e grazie alla quale dal 14 marzo in poi si potranno verificare nel dettaglio tutte le vie interessate dal porta a porta.