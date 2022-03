I residenti della zona chiedono a gran voce che si intervenga

“È una vergogna”, questa l’affermazione con cui alcuni cittadini accompagnano la segnalazione di abbandono di rifiuti fuori dai cassonetti localizzati in via Cesari.

Una condizione che non favorisce certo il decoro urbano tanto auspicato e che lascia parecchio malcontento fra cittadini e abitanti della zona i quali si domandano: “Tra pochi giorni inizierà la raccolta differenziata porta a porta in diverse parti del centro della città. Come riuscirà Hera a gestire tutto visto che non riesce nemmeno adesso a farlo?”.

L’appello dunque è quello di un intervento organizzato che riesca ad assicurare ai cittadini un’evoluzione positiva per questa problematica nel quartiere.