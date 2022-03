i nuovi impianti servono a rendere più fluidi i collegamenti tra le zone residenziali e il centro città.

Hanno preso il via in questi giorni a Bagnacavallo i lavori per un nuovo passaggio pedonale semaforico a chiamata sulla via San Vitale, all’altezza dell’incrocio tra via Pascoli e il viale della Stazione.

Le opere, che seguono di qualche mese la realizzazione di un primo passaggio pedonale semaforico sempre sulla San Vitale tra le vie Milano e Redino inferiore, sono cominciate con i plinti di fondazione. Successivamente, tra questo e il prossimo mese verranno montati i portali con i semafori e sarà completata la segnaletica verticale e a terra.

I lavori fanno parte di un più ampio appalto che comprendeva anche il ripristino del manto stradale di alcune strade (via Gobetti e via Picasso, già asfaltate a dicembre 2021) e prevede analoghi interventi nel parcheggio di via della Repubblica e in altre vie.

L’importo complessivo delle opere è di 150mila euro.

I lavori del nuovo passaggio pedonale semaforico, appaltati alla ditta Rete Costruttori Bologna di Castenaso, sono eseguiti dalle ditte Elmi di Castenaso, Cims di Castelguelfo e Gamie di Lugo.

A queste opere faranno poi seguito nei prossimi mesi altri lavori per la manutenzione e la sicurezza delle strade del capoluogo e delle frazioni per un importo di oltre 200mila euro.

«Proseguono così a ritmo decisamente sostenuto – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli – gli interventi di miglioramento delle strade nel territorio comunale di Bagnacavallo, sia per quanto riguarda la sicurezza viaria che quella ciclo-pedonale.

Particolarmente importanti sono in questo senso i nuovi passaggi pedonali semaforici sulla San Vitale. Il primo ci ha permesso di provvedere alla messa in sicurezza della zona scolastica, ora con questo secondo impianto risolveremo le criticità di un delicato punto di attraversamento della principale arteria del traffico cittadino, nei pressi della stazione, a vantaggio soprattutto di studenti e pendolari.

Oltre a ciò i nuovi impianti servono a rendere più fluidi i collegamenti tra le zone residenziali e il centro città.»