Guidò per tre mandati il sindacato ravennate, si è spento improvvisamente all’età di 71 anni

La notizia viene riportata da Cisl Romagna, che con una triste nota si trova costretta a comunicare la scomparsa di Lamberto Benini, morto improvvisamente all’età 71 anni.

Lamberto Benini iniziò come insegnante di scuola elementare e negli anni ’70 entrò nel mondo sindacale. Guidò per tre mandati la CISL scuola Ravenna, per altri tre fu segretario regionale della CISL per il comparto scuola, successivamente ritornò a Ravenna per un ulteriore mandato in segreteria provinciale. Anche dopo il pensionamento ha continuato a collaborare con la categoria mettendo a disposizione la sua grande competenza ed esperienza professionale.

“Lamberto è stato una autorevole guida per tanti anni per la categoria della CISL scuola – afferma Francesco Marinelli, segretario generale della CISL Romagna – e desideriamo ricordare di lui oltre le sue grandi capacità professionali , la generosità e l’umanità, nonché la costante attenzione ai bisogni delle persone.Per la Cisl è una grave perdita, con lui ci lascia non solo un grande dirigente sindacale, ma soprattutto un amico”.La Cisl Romagna porge sentite condoglianze e si stringe con affetto alla famiglia in questo triste momento.