L’incidente verso le ore 20 di ieri alle porte del paese. Il ragazzo è stato trasportato al Bufalini di Cesena, ma non ce l’ha fatta

Tragico schianto verso le ore 20 di ieri, lunedì 18 aprile, in via Rio, alle porte di Solarolo, quando un ragazzo di 28 anni di Cotignola, alla guida di una BMW sw, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del proprio veicolo finendo fuori strada e andando a centrare in pieno un muretto di cemento, per poi terminare la sua corsa dall’altra parte del fosso sopra al guard rail.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco per estrarre il giovane dalle lamiere e consegnarlo al personale del 118, giunto sul posto con ambulanza, auto medica e l’elicottero arrivato nel frattempo da Bologna.

Dopo essere stato a lungo stabilizzato, il ragazzo è stato trasportato al Bufalini di Cesena in gravissime condizioni, ma purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Faenza per i rilievi di legge.