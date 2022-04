L’incidente poco dopo le 13.30 di oggi, in via Piave

Incidente stradale poco dopo le 13.30 di oggi, sabato 23 aprile, a Faenza, in via Piave, dove un’auto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada andando a schiantarsi contro il guard rail.

Nel violento impatto lo stesso guard rail si è scardinato e sollevato in maniera pericolosa, costringendo all’intervento una squadra dei Vigili del Fuoco di Ravenna, che dal distaccamento di Faenza è intervenuta con un APS (autopompa serbatoio) e 5 uomini. La squadra ha messo in sicurezza l’auto e le parti divelte a protezione della carreggiata, facendo sicurezza durante la rimozione dell’auto.

Sul posto anche la Polizia Locale di Faenza e gli operatori del 118.