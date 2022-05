Il Presidente della Regione Emilia-Romagna presenta ufficialmente la candidatura di Ravenna come uno dei due hub nazionali sul tema del gas

Si terrà oggi, mercoledì 4 maggio, l’incontro fra il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, per presentare ufficialmente la candidatura di Ravenna come uno dei due hub nazionali sul tema del gas ed ospitare quindi una nave-rigassificatrice.

Si tratta di impianti sui quali il Governo sta puntando al fine di diminuire la dipendenza energetica dall’estero in quanto sono in grado di riportare il gas dallo stato liquido a quello gassoso (consumo finale).

Se ne parla già da Marzo quando il ministro Cingolani aveva appunto indicato Ravenna fra le quattro candidate per accogliere il rigassificatore oltre a Taranto, Porto Empedocle e Piombino.

Il presidente dell’Autorità Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, Daniele Rossi, sostenne la candidatura di Ravenna affermando che: “Al largo del porto di Ravenna è già presente un terminale marino pronto per il trasporto a terra del gas e l’immissione nella rete nazionale di distribuzione. Qualora il Governo dovesse acquisire la disponibilità di una nave rigassificatrice, capace di ricevere gas liquefatto e riportarlo allo stato gassoso, utilizzare le strutture offshore già presenti al largo del porto di Ravenna per il trasporto a terra del gas e la consolidata esperienza delle aziende del territorio consentirebbe una reale, tempestiva e sicura diversificazione delle fonti di approvvigionamento”.

Sul tema intervenne anche Franco Nanni, presidente ROCA il quale affermò: “Finalmente qualcuno si è reso conto dell’importanza dei rigassificatori che non sono inutili come qualche politico ha sostenuto e qualcuno continua a negarne l’utilità. Anche Ravenna è candidata a tale investimento che porterebbe, fra l’altro, lavoro alle aziende del settore offshore. Il rigassificatore ha il grande vantaggio di andare ad acquistare il gas in ogni parte del mondo, in quanto non si è obbligati ad utilizzare un cordone ombelicale quale è la tubazione. Inoltre si ha il vantaggio di potere acquistare il gas metano nei periodi di minore richiesta a prezzi vantaggiosi, quindi stoccarlo per utilizzarlo in inverno quando c’è maggiore richiesta ed i prezzi risalgono. Ravenna potrebbe diventare un importante hub avendo anche la possibilità di stoccaggio”.