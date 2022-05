Dalle 8 alle 13 di domenica 8 divieto di transito in via Mascagni

In occasione della Festa delle Famiglie dei bambini della scuola materna Cristo Re, in programma a Faenza alla parrocchia di San Marco, domenica 8, vengono disposte alcune modifiche alla viabilità. Dalle 8 alle 13, nel tratto di via Mascagni, compreso tra il civico 6 e l’intersezione con via Verdi, viene istituito il divieto di transito per tutti i veicoli.