Modifiche alla circolazione per la rimozione del ponte tubo in corrispondenza del cavalca ferrovia

Nelle notti tra l’8 e il 9 e tra il 9 e il 10 maggio il ponte di Teodorico verrà chiuso al transito per consentire i lavori da parte di Rfi per la rimozione del ponte tubo in corrispondenza del cavalca ferrovia. Per il periodo dei lavori verrà istituito il divieto di transito e sosta con rimozione su entrambi i lati per tutti i veicoli in via delle Industrie (nel tratto tra via Darsena e circonvallazione alla rotonda dei Goti) e circonvallazione alla rotonda dei Goti (nel tratto tra via Rocca Brancaleone e via delle Industrie). Il divieto va dalle 22 dell’8 alle 5 del 9 maggio e dalle 22 del 9 alle 5 del 10 maggio.

In queste giornate e orari sarà temporaneamente istituito il senso unico di marcia in circonvallazione alla rotonda dei Goti, nel tratto e nella direzione da via Falier a via Sant’Alberto. Inoltre sarà sempre garantita la svolta in via Darsena ai veicoli provenienti da via delle Industrie. Si potranno utilizzare i seguenti percorsi alternativi: i veicoli provenienti da via delle Industrie e diretti in via Sant’Alberto, Zalamella e Faentina potranno seguire il percorso costituito da via Darsena, via Candiano, via Alberoni, viale Pallavicini, piazzale Farini, viale Farini, piazza Mameli, via Rocca Brancaleone, circonvallazione alla rotonda dei Goti, via Sant’Alberto, via Antica Popilia, Via Zalamella e via Cavina.

I veicoli provenienti invece da via Maggiore e circonvallazione San Gaetanino e diretti in via Darsena, via Trieste e mare e potranno seguire il percorso costituito da: via Sant’Alberto, via Antica Popilia, via Teodora, via Mattei, via Romea Nord, via delle Industrie e via della Chimica.