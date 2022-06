Il motociclista dopo lo scontro è volato nel fosso

Nel tardo pomeriggio di oggi, verso le ore 19 in via Madrara tra Russi e Cotignola, una moto Kawasaki si è scontrata con un trattore che si accingeva ad entrare in una carraia. Il trentenne in sella alla moto è stato sbalzato oltre il trattore ed è finito nel fosso. Tempestivi i soccorsi giunti sul posto con ambulanza ed elimedica, e dopo averlo stabilizzato il paziente è stato trasportato al Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Via Madrara è stata a lungo chiusa per permettere alla polizia locale della Romagna faentina di effettuare i rilievi di legge.