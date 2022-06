Ieri pomeriggio, giovedì 23 giugno, la cerimonia presso la caserma “Fin. Pierino Chierici” in via Galla Placidia

Ieri pomeriggio, giovedì 23 giugno, presso la caserma “Fin. Pierino Chierici” sita in via Galla Placidia, alla presenza delle Autorità locali, civili, militari e religiose, la Guardia di Finanza di Ravenna ha celebrato il 248° anniversario della fondazione del Corpo.

All’inizio della cerimonia, dopo l’esecuzione dell’Inno Nazionale da parte di una rappresentanza della Banda Musicale della Città di Ravenna, il Prefetto di Ravenna, dott. Castrese De Rosa, accompagnato dal Comandante Provinciale, Col. t.ST Andrea Mercatili, ha reso onore ai Caduti della Guardia di Finanza deponendo una corona di alloro presso il cippo commemorativo presente all’ingresso della caserma.

Successivamente, nel cortile interno, alla presenza delle Autorità intervenute e di una ristretta rappresentanza di finanzieri in servizio e in congedo, è stata data lettura del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana.

A seguire una breve allocuzione con la quale il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna, dopo aver ringraziato le Autorità intervenute, ha elogiato il personale dipendente per il costante impegno profuso, ripercorrendo le linee strategiche che hanno caratterizzato l’operatività dei Reparti della provincia durante l’intero periodo dell’emergenza sanitaria, nel contrasto di ogni forma di speculazione, di illecito arricchimento e di indebito accaparramento delle preziose risorse pubbliche destinate al sostegno delle imprese e delle famiglie più in difficoltà, per poi tratteggiare le nuove sfide operative che si stanno profilando, anche per le Fiamme Gialle ravennati, con particolare riferimento al controllo del corretto impiego delle ingenti risorse finanziarie del PNRR e nel presidio dei mercati dei beni e dei capitali dalle perturbazioni conseguenti alla crisi energetica ed economica connessa al conflitto russo – ucraino e da ogni possibile infiltrazione della criminalità economica.

La manifestazione si è quindi conclusa con la consegna di alcuni encomi ai militari che si sono particolarmente distinti nell’esecuzione di recenti operazioni di servizio.