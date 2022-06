Tutti salvi i quattro giovani che si erano trovati in balia delle onde e sono stati soccorsi da diverse persone presenti in spiaggia

Tragedia in spiaggia libera a Lido Adriano nella serata di oggi, lunedì 27 giugno, quando, poco dopo le 18.30, un anziano è morto dopo essere intervenuto in acqua per soccorrere quattro bambini. Secondo le prime informazioni l’uomo, un turista 82enne originario di Verona, sarebbe stato colpito da un malore dopo aver portato a riva uno dei quattro piccoli in difficoltà.

Tutti i bambini, che si erano buttati in acqua incuranti della bandiera rossa e del mare grosso, oltre che dell’assenza del servizio di salvataggio, che termina proprio alle 18.30, sono stati tratti in salvo dalle tante persone intervenute. Tra queste, purtroppo, anche l’anziano turista che purtroppo è deceduto nonostante l’intervento dei sanitari del 118. Sul posto anche la Guardia Costiera.