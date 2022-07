Incidente fatale questa mattina in viale dei Lombardi

Incidente fatale questa mattina, attorno alle 6, in viale dei Lombardi: un 23enne stava guidando la sua moto quando, per cause ancora in fase d’accertamento, ha centrato un camion che usciva da una proprietà privata.

Purtroppo, il giovane è deceduto.

Polizia locale per i rilievi.