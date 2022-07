L’incidente questa mattina in via Sant’Andrea tra Faenza e Cassanigo

Tragico esito per un incidente avvenuto lunedì mattina poco dopo le 10, all’incrocio tra via Cassanigo e via Sant’Andrea, alle porte della città manfreda. Secondo una primissima ricostruzione, tutta da verificare, l’anziano, al volante di una Hyundai, stava viaggiando lungo via Cassanigo dal lughese verso Faenza. All’incrocio con la strada provinciale Sant’Andrea, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Granarolo Faentino intervenuti sul posto per i rilievi di legge, l’uomo ha attraversato la strada ed è stato colpito dalla sua parte sinistra da un’autobotte che viaggiava dalla via Granarolo verso Solarolo. Dopo lo schianto l’utilitaria dell’anziano è stata sbalzata sull’altro lato della carreggiata finendo nel canale di scolo. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti oltre ai carabinieri anche i vigili del fuoco dal distaccamento di Lugo e il personale del 118. Il personale sanitario, una volta sul luogo dell’incidente non hanno potuto fare altro che costatare il decesso dell’anziano.