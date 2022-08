la sindaca Proni: “Progetto per un canale strategico come il Fosso Vecchio, che attraversa i comuni di Faenza, Cotignola e Bagnacavallo e che aveva dimostrato alcune criticità che verranno così superate”

Attraverso il proprio profilo Facebook la sindaca di Bagnacavallo annuncia un importante finanziamento che servirà per mettere in sicurezza il territorio e aiutare l’agricoltura.

“È frutto di una virtuosa sinergia fra istituzioni – dichiara la sindaca – il progetto che coinvolgerà il Fosso Vecchio e che è stato presentato mercoledì alle associazioni di categoria e alle imprese del settore agricolo.

Grazie a un finanziamento di 37 milioni di euro da parte del Ministero delle Infrastrutture tramite fondi Pnrr sarà possibile intervenire per mettere in sicurezza il territorio dal punto di vista idrogeologico e supportare l’agricoltura creando un invaso che possa servire da laminazione in caso di piene e da stoccaggio della risorsa idrica in momenti di siccità come questo che stiamo attraversando.

Un progetto complesso e innovativo che fa capo al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale per un canale strategico come il Fosso Vecchio, che attraversa i comuni di Faenza, Cotignola e Bagnacavallo e che aveva dimostrato alcune criticità che verranno così superate.

Grazie alla Regione Emilia-Romagna e all’assessore Irene Priolo, che ha fin da subito sostenuto l’intervento e ci ha consentito di ottenere questo importante finanziamento”.