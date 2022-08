Incidente questo pomeriggio a Solarolo

Ancora un incidente fatale nelle strade della nostra provincia: dopo quello di questa notte a Pinarella in cui hanno perso la vita tre persone, oggi pomeriggio, poco prima delle 15,30, un altro sinistro ha tolto la vita ad una persona.

In via San Mauro a Solarolo un’auto e una moto si sono scontrate: sul posto si sono precipitati i soccorsi con elimedica ed ambulanza, ma per l’uomo alla guida della moto, un 44enne, non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul posto.

Polizia locale per i rilievi.