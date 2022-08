La persona al volante è stata portata a Bufalini

Incidente intorno alle 4 di questa notte: un’auto stava percorrendo via Marabina in direzione Ravenna quando, giunta quasi a Ponte Nuovo, per cause ancora in fase d’accertamento, è uscita di strada, capovolgendosi più volte su sé stessa.

Sul posto il personale del 118 che ha provveduto a trasportare la persona che era al volante con codice di media graviità al Bufalini di Cesena.

Polizia locale di Ravenna per i rilievi.