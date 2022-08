Dopo essere stato stabilizzato a bordo, l’uomo è stato portato al pronto soccorso

Nel pomeriggio di ieri, domenica 7 agosto verso le 18.30, una nave da crociera era appena sbarcata dal porto di Ravenna quando, a giusto qualche miglia, un uomo di circa 70 anni, probabilmente in seguito ad una caduta, ha riportato un trauma cranico-facciale per cui si è reso necessario l’intervento del 118: il medico e il resto del personale sanitario sono stati portati sulla nave dalla Guardia Costiera per stabilizzare il 70enne che è poi stato condotto al pronto soccorso per le cure del caso.